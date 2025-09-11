救急車の中でどのようなことが行われているのか。むさしの救急病院理事長で救急科専門医の鹿野晃さんは「救急治療の際に『やれることは全部やってください』と頼む家族は少なくないが、安易に延命治療を依頼しないほうがいい。治療として行われる心臓マッサージの結果として、骨がバキバキに折れることも少なくない」という――。（第1回）※本稿は、鹿野晃『救急医からの警告』（日刊現代）の一部を再編集したものです。写真＝iSt