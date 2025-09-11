プロレスリング・ノアは１１日までに元ＧＨＣヘビー級王者・ＯＺＡＷＡがリスフラン靭帯（じんたい）損傷と診断されたため、しばらくの間欠場することを発表した。ＯＺＡＷＡは秋の最強決定戦「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ２０２５」Ｂブロックに出場していたが８日の後楽園ホール大会で丸藤正道との開幕戦で左足を負傷。試合後、「リスフラン靭帯損傷」と診断された。ノアは「これによりまして、ＯＺＡＷＡ選手の残りの公式戦