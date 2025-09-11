第2子妊娠中のモデル・三原勇希(35）が10日、自身のインスタグラムを更新。出産を前にした心境をつづった。今年7月に第2子を妊娠したことを公表した三原。この日は「いよいよ感出てきました」と書き出すと、ふっくらとしたおなかに手を添えた鏡越しのショットを公開した。また「ここまではとても順調で、逆子もなおったぞ〜！！」と報告。「でも何も知らなかった1回目より、2回目のほうが出産自体は恐ろしいです」と吐露し、