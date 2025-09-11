◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2025年9月10日ロサンゼルス）ドジャースは10日（日本時間11日）、トミー・エドマン内野手（30）が右足首痛の負傷者リスト（IL）から復帰すると発表。この日の本拠でのロッキーズ戦に「6番・中堅」で先発出場する。エドマンの昇格に伴い、ジャスティン・ディーン外野手（28）がオプションでマイナーに降格した。試合前に取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は「間違いなく大きな後押し