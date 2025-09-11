沖合に流された長野県松本市の中学生３人を救助したとして、金沢海上保安部は８日、富山市の会社員、島田剛志さん（３６）と、富山県高岡市の僧侶、菅原順さん（３５）の２人に感謝状を贈った。同海保などによると、島田さんは８月５日午後、石川県羽咋市柴垣町の柴垣海岸でサーフィンをしていたところ、沖合で中学生３人を発見。「大丈夫か」と尋ねると助けを求められた。１人は顔が真っ白になっており、サーフボードにつかま