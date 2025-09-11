きょう（11日）の東京株式市場で日経平均株価は一時、150円以上値上がりし、節目の4万4000円台を回復しました。日経平均株価が4万4000円台をつけるのは、おととい以来、2営業日ぶりです。前日のニューヨーク市場でハイテク関連株が上昇したことを受け、東京市場でも半導体関連株などが値を上げています。