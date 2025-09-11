元テレビ朝日社員の玉川徹氏は11日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。学歴詐称疑惑を指摘され、不信任決議を可決された静岡県伊東市の田久保真紀市長が10日、市議会を解散に踏み切った判断を「へりくつとしか受け取れない」と、痛烈に批判した。田久保市長は市議会に解散を通知した後の取材に、9月1日の定例市議会初日に自身の不信任決議案が可決され、その後の審議がストップしたとして「最終日に