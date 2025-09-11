福岡市交通局によると、11日午前8時21分ごろ、市営地下鉄空港線姪浜駅でJR筑肥線遅延の影響により、列車の遅延が発生した。同8時23分現在、地下鉄空港線・箱崎線の全線に遅れが出ている。同9時40分現在、地下鉄空港線・箱崎線のダイヤは通常運行となった。▶福岡市地下鉄・運行情報