9月10日夜、富士山を下山していた女性が体調不良で動けなくなり、静岡県の富士宮警察署山岳遭難救助隊に救助されました。 10日午後10時10分頃、富士山富士宮ルートの7合目と8合目の間で、愛知県名古屋市南区に住む飲食店店員の女性（69）が、両足に力が入らず自力で下山できなくなったことから、一緒に登山をしていた娘が消防に救助を要請しました。 消防から連絡を受けた静岡県警山岳遭難救助隊員が救助に向かい、11日午