日本銀行本店＝東京都中央区日銀が11日発表した8月の国内企業物価指数（2020年平均＝100、速報）は前年同月比2.7％上昇の126.5だった。コメ価格の高止まりが続き、農林水産物の伸びが押し上げた。伸び率は7月改定値の2.5％から0.2ポイント拡大した。企業物価指数は、企業間で取引される商品の価格水準を示す。家庭が購入するモノやサービスの価格動向を表す消費者物価指数の先行指標とされる。