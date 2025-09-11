抗議活動で火を放つデモ参加者＝１０日、フランス・カーン/Lou Benoist/AFP/Getty Imagesパリ（ＣＮＮ）フランス各地で１０日、道路封鎖や放火、警官隊との衝突を伴う抗議行動が広がり、治安部隊は催涙ガスで対応した。内務省によると、全国で４７３人が拘束され、８万人の警官が動員された。教育省は約１００校が影響を受け、２７校が完全に封鎖されたと明らかにした。混乱のさなかに新首相に就任したのは、セバスチャン・ルコル