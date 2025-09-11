新居浜太鼓祭りを巡り、愛媛県新居浜市は、けんかなどの暴力行為を過度にあおる動画をＳＮＳ上などで確認した場合、削除を求める方針を明らかにした。１０日の市議会一般質問で、藤田清純経済部長が答弁した。祭りでは例年けんかや乱闘が発生し、「年に１回、合法でけんかできる日」などと説明するユーチューブの動画に複数の太鼓台が協賛として紹介されていたことも判明。市が「イメージダウンになり、見過ごせない」と問題視