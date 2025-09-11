9月10日にラトビアで「ユーロバスケット2025」決勝トーナメントの準々決勝が行われ、フィンランド代表（FIBAランキング20位）がジョージア代表（同24位）と対戦した。 フィンランドは同点で迎えた第1クォーター残り3分25秒からラウリ・マルカネン（ユタ・ジャズ）、エドン・マクシュニ（BCMグラーヴェリン・ダンケルク／フランス）の連続得点でリードを奪取。ミカエル・ヤントゥ