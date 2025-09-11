日本道路交通情報センターによりますと、きょう（11日）午前8時前、岡山市東区沼付近の国道250号・下りで乗用車と軽乗用車が絡む事故がありました。 【地図】国道250号で車2台が絡む事故現場付近を先頭に約2キロの渋滞 事故のため片側交互通行が行われていて、この影響で現場付近を先頭に上下線で約2キロの渋滞が発生しているということです【11日 午前8時50分現在】