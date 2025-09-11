１１日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比３８円高の４万３８７６円と小幅に続伸して始まった。 前日の米株式市場では、ＮＹダウは２２０ドル安と３日ぶりに反落した一方で、ナスダック総合株価指数は小幅に３日続伸し、最高値を連日で更新した。朝方の東京市場では米ハイテク株高が株式相場の支えとなっている。もっとも、今晩発表の８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）を見極めたいとのムードもあって、取引時間