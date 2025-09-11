糖尿病の治療では、常に血糖値が安定した状態を保つ必要があります。そのためには、一般的におこなわれているカロリー制限よりも糖質制限の方が有用です。しかし、糖質を制限する食事には、メリットもあればデメリットもあります。今回は、糖質制限のメリットについて「吉田内科クリニック」の吉田先生に教えていただきました。 監修医師：吉田 光範（吉田内科クリニック） 京都府立医科大学卒業。その後、京都市立病