11日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年9月限は前日清算値比55ポイント安の2万8185ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万8186.44ポイントに対しては1.44ポイント安。 株探ニュース