世界中で購買熱と収集熱を巻き起こした中国発のキャラクター「ラブブ」について、中国メディアの封面新聞は8日、中古品の取引価格が軒並み下落していると報じた。記事によると、アートトイの取引プラットフォームでは、第1〜3世代のラブブが1日で1モデル当たり3〜11元（約60〜220円）値下がりし、99元（約1980円）だった第3世代の「忠誠」は81元（約1620円）から購入できるようになっている。1万元（約20万円）以上で取引されてい