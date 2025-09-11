日本銀行が１１日発表した８月の企業物価指数（２０２０年平均＝１００、速報値）は１２６・５となり、前年同月比で２・７％上昇した。伸び率は７月（２・５％）より拡大し、５４か月連続でプラスとなった。コメなどの農作物や飲食料品を中心に、人件費や輸送費の上昇を価格に転嫁する動きがみられた。企業物価指数は、企業同士で売買するモノの値動きを示す。調査対象の５１５品目のうち、７割を超える３７５品目が上昇した。