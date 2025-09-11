内閣府と財務省が１１日発表した７〜９月期の法人企業景気予測調査によると、大企業（資本金１０億円以上、全産業）の景況判断指数は４・７だった。プラスは２四半期ぶり。製造業、非製造業ともに幅広い業種で景況感が改善した。内訳では、製造業が３・８と３四半期ぶりのプラスとなった。人工知能（ＡＩ）や車載向けの半導体需要の高まりで、アジア向けの半導体製造装置が好調だった。非製造業は５・２で、２四半期ぶりのプ