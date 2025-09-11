アメリカ・コロラド州の高校で銃撃事件があり、生徒3人が撃たれるなどして負傷しました。また、発砲した容疑者の生徒も銃によるけがで重体です。コロラド州のエバーグリーン高校の敷地内で10日昼すぎ、この高校に通う生徒が他の生徒らに向かって拳銃を発砲しました。この銃撃で生徒3人が撃たれるなどして病院に搬送されましたが、うち2人が重体、他1人についてはけがの程度が不明です。警察や病院によりますと、発砲した生徒も銃に