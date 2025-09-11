今回紹介するのは、簡単調理で時短につながるダイソーの便利グッズ。お米と水を入れて湯せんするだけで、簡単にお米を炊ける便利な袋です。調理器具や水が汚れないので、災害時やアウトドアなどにあると大助かり！ひとつ持っておくと安心です。お米の仕上がりも悪くなく、想像以上に優秀でした！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：湯せんで炊飯ポリ袋（半透明、12枚）価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦320mm×横150mm×