こんにちは、コスメ＆メイクライターの古賀令奈です。「目が大きく見えるメイクをしているつもりだけど、なんだかしっくりこない」とお悩みではありませんか？若々しく目を大きく見せるには、明るさと血色感、そして縦幅の拡張がポイントです。今回は、若見え効果抜群なアイメイクテクをご紹介します。 【詳細】他の記事はこちら1．マット系の血色2色で上下まぶたの縦幅拡張若見えメイクのポイントとなるのが、血色を盛り込むこと