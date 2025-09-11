ダイソーをパトロール中、光を反射してきらめく小さなビーズを発見。おしゃれな雑貨屋さんでよく目にする、インテリア風アイテムにアレンジできないかと思い、実際に作ってみました！憧れていた雰囲気をプチプラで実現できるので、手軽に取り入れたい人にぴったりです。日常のアイテムがぐっとおしゃれにサマ変わりしますよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：インテリアビーズ（ブラック、約50g、穴なし）／インテリアビ