早くも2026年版のカレンダーや手帳が並び始めているセリアで、凄い商品を発見しました！文具や小物に貼れる、シールタイプカレンダー。縦・横それぞれのシールが6枚ずつ入っていて、たっぷり使えてコスパ抜群です！貼って剥がせるタイプなのも嬉しいポイント。サイズが絶妙で、スマホにもピッタリで便利ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：カレンダーシール 年間タイプ 12片価格：￥110（税込）サイズ（約）：54×82