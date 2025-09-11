クッションファンデーションを使用していると、細菌の繁殖が気になりますよね。暑い季節は特に心配…。そんな悩みを解消してくれるアイテムを、セリアで発見しました！貼るだけで抗菌効果が期待できる、香りや色がないフィルムのようなシール。目に見える効果はないものの、貼っておくだけでも安心感が違いますよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：クッションファンデーション用 抗菌シート価格：￥110（税込）サイズ（約