テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１１日、静岡県伊東市の田久保真紀市長が１０日に自身の学歴詐称疑惑を巡り、自身に対する不信任決議を可決した市議会を解散したことを報じた。中島弘道議長に通知書を手渡した後、記者団に「市民に信を問うべきだと考えた。議会を変える新しい力に期待したい」と語った。中島氏は「大義なき解散だ。怒りしかない。市民も納得いくものではない」と批判した。