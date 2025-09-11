走塁するレッドソックスの吉田正尚＝10日、サクラメント（ゲッティ＝共同）レッドソックスの吉田は10日、サクラメントでのアスレチックス戦に「5番・指名打者」で出場し、3打数無安打だった。内容は四球、空振り三振、投ゴロ、三飛で打率は2割3分5厘。チームは4―5でサヨナラ負けした。（共同）