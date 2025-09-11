競泳のベンジャミン・プラウド＝2018年（AP＝共同）【ニューヨーク共同】パリ五輪の競泳男子50メートル自由形で銀メダルを獲得したベンジャミン・プラウド（英国）が、来年5月に米ネバダ州ラスベガスで開催されるドーピング容認の国際大会「エンハンスト・ゲームズ」に出場する意向だと10日、AP通信が伝えた。今夏の世界選手権の同種目でも2位に入ったプラウドは、英BBC放送のインタビューに「できることは全て達成した。エン