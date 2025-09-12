9月に入り暦の上では秋ですが、いまだ猛暑が続いている日本各地。この季節といえばプールで遊ぶ子どもたちの姿が日常の光景でしたが、近年プールの授業を廃止する学校が増加しています。理由には、暑さ対策や設備の老朽化、教員不足など様々な原因があるといわれています。一方で、子どもたちが海や川で「命を守る術」を学べなくなると心配する声もあがっており、長年続いてきた「プールの授業」の在り方は転換期を迎えているよう