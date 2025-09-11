日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金曜・前５時５０分）は１１日、静岡県伊東市の田久保真紀市長（５５）が１０日、学歴詐称疑惑を巡り自身に対する不信任決議を可決した市議会を解散したことを報じた。田久保氏が「一度ともした改革への火は決して消してはならない。新しい伊東の未来をつくる人材と、議会の場で議論をしたい」と議会解散の意図を説明したこと、市議選には４５００万円がかかること、地方自治法では