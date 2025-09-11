東京市場ピボット分析（クロス円） ユーロ円 終値172.46高値172.91安値172.38 173.32ハイブレイク 173.11抵抗2 172.79抵抗1 172.58ピボット 172.26支持1 172.05支持2 171.73ローブレイク ポンド円 終値199.52高値199.81安値199.21 200.42ハイブレイク 200.11抵抗2 199.82抵抗1 199.51ピボット 199.22支持1 198.91支持2 198.62ローブレイク