東京市場ピボット分析（資源国通貨） オージードル 終値0.6613高値0.6636安値0.6580 0.6695ハイブレイク 0.6666抵抗2 0.6639抵抗1 0.6610ピボット 0.6583支持1 0.6554支持2 0.6527ローブレイク キーウィドル 終値0.5940高値0.5964安値0.5921 0.6005ハイブレイク 0.5985抵抗2 0.5962抵抗1 0.5942ピボット 0.5919支持1 0.5899支持2 0.5876