教員らが女児を盗撮し画像を共有したとされる事件で、愛知県警は、女子児童の楽器に体液を付けた疑いなどで名古屋市立小と横浜市立小の教諭の男2人を11日にも再逮捕する方針を固めた。捜査関係者への取材で分かった。逮捕は3回目。