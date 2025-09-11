２００４年に高知競馬で１１３連敗の最多連敗記録を打ち立て、「負け組の星」として国民に愛され続けたハルウララが９日未明、２９歳で息を引き取った。引退後、余生を過ごしていた千葉県御宿町の「マーサファーム」代表の宮原優子さん（４２）が１０日、「うーちゃん」ことハルウララとの思い出を語った。「正直、わがままで面倒くさい性格。サービス精神はゼロで、ふれあいを求めて訪れたお客さんが近づくと、すぐにプイッと