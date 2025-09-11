映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』の公開を記念し、大沢たかお主演のドラマ『沈黙の艦隊 シーズン1 〜東京湾大海戦〜』が、9月25日・26日の2夜連続でフジテレビ系にて放送されることが決定した。地上波で放送されるのは今回が初となる。【写真】圧倒的スケール感で届ける映像は必見！『沈黙の艦隊 シーズン1〜東京湾大海戦〜特別編』場面写真本作は、講談社の漫画雑誌「モーニング」で1988〜96年に連載され、累計発行部数3200万