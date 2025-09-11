小さな子どもが意図せず言葉の使い方を間違えている様子は、可愛らしいものだ。そんな瞬間に遭遇した時のエピソードを描いた漫画『コインランドリーにいた時。』（作：りーたさん）がInstagramに投稿され、多くの人の共感を集めている。 【漫画】「グルグル」を「ぐーぐる」と言うかわいい女の子 出来事が起きたのはコインランドリー。乾燥を待っていると、お母さんと一緒にやってきた女の子が、