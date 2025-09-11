秋篠宮妃紀子さまは11日、59歳の誕生日を迎えられました。誕生日に寄せた文書の中で紀子さまは、悠仁さまが成年式と伊勢神宮への参拝など一連の行事を終えたことに「安堵（あんど）しております」と率直な思いを記されました。筑波大学に通う悠仁さまは茨城・つくば市内の住居に宿泊する日もあり、赤坂御用地で育てた野菜を「自炊するためにつくばへ持っていくこともある」と成長を喜ばれました。また、2月に運転免許を取得した悠