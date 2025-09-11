9月25日に発売される頓知気さきなの待望のフォトスタイルブックの3種の裏表紙（通常版、セブンネットショッピング限定版、楽天ブックス限定版）が決定した。【写真】温泉に浸かって笑顔を見せる楽天ブックス限定版の裏表紙通常版の裏表紙は、熱海ロケ初日の古民家でのショット。あたたかな日差しの中、ランジェリー姿でくつろぐ頓知気の姿を捉えた。セブンネットショッピング限定版の裏表紙は、昭和レトロな温泉で水鉄砲を持ってポ