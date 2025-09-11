ニューバランスジャパンは、成田国際空港第2ターミナルに「New Balance -The Shohei Ohtani Collection Tokyo」を9月12日から2026年3月22日まで出店する。The Ohtani Signature Collectionのアパレルを中心に、シューズやアクセサリをそろえる。野球場を模した空間で、大谷翔平選手のグローブや着用スパイク、サイン入りアイテムも展示する。場所は本館4階一般エリアAIRPORT MALL内。営業時間は午前8時から午後8時まで。