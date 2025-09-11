［国際親善試合］日本 ０−２ アメリカ／９月９日／Lower.com フィールド開始30分、アメリカ代表のアレックス・センデハスに鮮やかなボレーシュートを叩き込まれる。茫然とする日本代表の選手たち。今こそ長友佑都のキャプテンシーを発揮する時だ。だが、38歳の大ベテランはセンデハスへのマークに付けきれずに失点に絡んでしまったからか、肩を落としていた。記者席から見ている限り、「まだこれからだぞ」とチームを鼓舞し