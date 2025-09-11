日本代表は現地９月９日、オハイオ州コロンバスでアメリカと対戦し、０−２で敗れた。スコアレスドローだったメキシコ戦から中２日、しかも４時間の移動と＋３時間の時差があったなかで、森保一監督は先発11人総替えを敢行。３バックの左を担う長友佑都にゲームキャプテンを託した。一方で、韓国に０−２で敗れていたアメリカのマウリシオ・ポチェッティーノ監督は、エースのクリスチャン・プリシックを含む６人が連続スタメン