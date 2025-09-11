いわきFCは9日、株式会社セブン・イレブン・ジャパンとスパリゾートハワイアンズと共同で「頑張れ！浜通り応援フェア」を実施すると発表した。J2で現在12位につけるいわきFC。新スタジアム整備に向けた動きが進むなか、地域や人々とのつながりを深めるさまざまな施策も行われている。また、地元の有名施設であるスパリゾートハワイアンズは、いわきFCのホーム「ハワイアンズスタジアムいわき」のネーミングライツを取得しているこ