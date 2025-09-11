ファミリーマートは9月9日、つくばエクスプレス(以下、TX)開業20周年を記念したコラボ商品「メガおむすびつくね つくば鶏使用」(298円)、「ちぎれるブリオッシュパン(茨城県産アンデスメロンのジャム&ホイップ)」(158円)の2種類を関東地方の一部店舗で発売した。「メガおむすびつくね つくば鶏使用」(298円)、「ちぎれるブリオッシュパン(茨城県産アンデスメロンのジャム&ホイップ)」(158円)TX開業20周年の節目に、同社はT