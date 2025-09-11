7月期のフジテレビ系ドラマ『愛の、がっこう。』で女子高生・沢口夏希役を演じ注目を集め、2026年度前期連続テレビ小説『風、薫る』(NHK)で主人公・一ノ瀬りん(見上愛)の妹・安役に抜擢されるなど、さらなる飛躍が期待される早坂美海にインタビュー。これまでの歩みや大学生活について、さらにアニメやお笑い好きな一面なども語ってもらった。早坂美海撮影:加藤千雅○芸能界入りのきっかけは?「人見知りで人と話すことが苦手だっ