不二家初のドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」の1号店「ビナウォーク海老名店」は、2025年9月13日にオープン1周年を迎える。そこで、9月12日から全店で「ペコちゃんmilkyドーナツ 1周年祭」を開催し、限定グッズやステッカーをプレゼントする。〈「ペコちゃんmilkyドーナツ 1周年祭」概要〉「1周年祭」では、2025年9月12日から全店で、購入者を対象に限定グッズやステッカーをプレゼントする。【税込1,500円以上購入でマグ