彼の行動や言動がいつもと少し違うと、「もしかして浮気している…？」と不安になることがありますよね。急に連絡がそっけなくなったり、外見に気を使い始めたり…。そんな小さな変化には、浮気のサインが隠れていることも！？今回は、実際に浮気している男性に見られやすい特徴を体験談やインタビューをもとにご紹介します。連絡の仕方や頻度が変わる浮気をしている男性のサインとして、連絡のタイミングや内容がこれまでと変わる