暑さの中にも、朝夕にふと秋の気配を感じる今日この頃。少しずつ秋の食材も見かけると、食卓にも取り入れたくなりますよね。そこで、今回はほくほくとした甘さが魅力の「さつまいも」おかずをご紹介します。手軽でおいしいアイデアレシピは必見です。さつまいもの甘さで、秋の味を先取り！お箸がすすむ！さつまいもとバラ肉の甘辛ソテー出典：https://www.instagram.comカリッと焼いた豚バラ肉とさつまいもの甘みがマッチした、@yu