全日本プロレスは１１日までに今月２３日の東京・アリーナ立川立飛で開催する秋のビッグマッチ「ジャイアントドリーム２０２５」で復帰を予定していた元三冠ヘビー級王者・安齊勇馬が９・１５後楽園ホール大会で復帰することを発表した。安齊は６月１８日の後楽園ホール大会の試合後に「自分自身をもっと盛り上げるため、全日本プロレスを盛り上げるため、ちょっとの間、このリング外で戦ってきます。安齊勇馬、少しの間欠場