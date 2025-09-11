全日本プロレスは１１日までに９月２３日に東京・アリーナ立川立飛で開催する秋のビッグマッチ「ジャイアントドリーム２０２５」で世界タッグ王者の鈴木秀樹、真霜拳號がザイオン、オデッセイと初防衛戦を行うことを発表した。さらにＧＡＯＲＡＴＶチャンピオ王者の他花師がバトルロイヤル形式で３度目の防衛戦を行うことも決定した。挑戦者は、大森北斗、羆嵐、愛澤Ｎｏ．１、黒潮ＴＯＫＹＯジャパン、立花誠吾、